Data – 12/04/2019

Inizio: 14:30 – Fine: 18:00

Campus di Forlì

Recapito telefonico per l’evento: 0543 375521

Email: [email protected]

Sito web: https://www.master-fundraising.it/openday/

venerdì 12 aprile ci sarà l’edizione primaverile dell’Open day del Master in fundraising per il non profit e gli enti pubblici con una lezione gratuita sul fundraising.

Non vediamo l’ora di accogliere tutti gli interessati al Campus universitario di Forlì dalle 14.30 alle 17.30.

Sarà un’occasione per tutti i volontari per iniziare ad entrare nel mondo della raccolta fondi e apprendere le nozioni base per diventare fundraiser, conoscere lo staff e capire se si possiedono le carte in regola per far parte della prossima classe del Master, in partenza a Gennaio 2020.

Ci saranno ospiti speciali e si parlerà della didattica, dei docenti, del placement, delle selezioni e molto altro ancora.

L’Open Day del Master in Fundraising è ad ingresso libero, ma è possibile prenotare il proprio posto

scrivendo una mail a [email protected] o chiamando il numero 0543 375521.

Per il programma completo e per iscrizioni: https://www.master-fundraising.it/openday/

