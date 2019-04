Maltempo: in veneto rischio valanghe dopo la neve (2)

(AdnKronos) – Queste le previsioni meteo dell’ARPAV: Ancora nel pomeriggio di oggi, cielo nuvoloso, con modeste precipitazioni a tratti sulla pianura, fenomeni verificabili piu probabilmente in prossimita dei rilievi e, anche a sera, sui monti.

La quota neve e prevista generalmente da 1500/1700 metri. Le temperature saranno in calo sulle zone pianeggianti e prealpine ma in aumento sulle Dolomiti con variazioni anche sensibili rispetto a giovedi.

Per domani si prevede alternanza di nuvolosita variabile e rasserenamenti con assenza di precipitazioni. Rispetto a venerdi, le temperature saranno stazionarie in alta montagna, nel resto del territorio saranno in calo di notte e in aumento di giorno in modo leggero o moderato.

(Adnkronos)