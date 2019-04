Maltempo: in veneto precipitazioni in attenuazione da monte a valle

Venezia, 5 apr. (AdnKronos) – La Protezione Civile Regionale del Veneto, in considerazione della perturbazione che sta attraversando la Regione, rileva che la fase con le precipitazioni maggiormente intense e superata. I livelli idrometrici – che durante la notte avevano registrato un generale e progressivo aumento – sono ora in fase di attenuazione da monte a valle. Continuano comunque, cosi come le situazioni idrogeologiche, ad essere attentamente monitorati con particolare attenzione per le zone colpite dalla tempesta Vaia in autunno.

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha registrato precipitazioni particolarmente intense sul Cansiglio (296 mm nelle 24 ore, 321 mm dall’inizio dell’evento) che hanno prodotto un aumento del livello dei fiumi Meschio e Monticano che sono sotto monitoraggio. Si e registrato uno smottamento della scarpata di una strada silvo pastorale a Cappella Maggiore (Treviso) ora sotto controllo. Nello stesso comune e venuta mancare l’alimentazione ad alcune utenze, ora gia ripristinata, e sono in via di soluzione i problemi legati agli allagamenti di alcuni scantinati.

(Adnkronos)