Maltempo: in veneto precipitazioni in attenuazione da monte a valle (2)

(AdnKronos) – Nel bellunese non si sono registrate criticita di rilievo, tranne che in alcuni comuni a causa delle abbondanti nevicate. Si sono rilevati blackout nell’area dell’Agordino, in particolare a Voltago, Gosaldo, Rivamonte, Canale, Falcade e in qualche frazione a Livinallongo. Enel ha comunicato che conta di completare il ripristino nel pomeriggio di oggi. Piccoli smottamenti o cadute di alberi di rilievo relativo, sono avvenute lungo la SS 52 a Cimagogna e SP 12 nell’Agordino. Si registra anche e una frana a San Gregorio delle Alpi in localita Lumi e uno smottamento di 10 metri a Recoaro (Vicenza) sulla strada verso contrada Molino.

Per quanto concerne la viabilita, ANAS ha temporaneamente interdetto al traffico in via precauzionale il by pass stradale sul Piave, alternativo a Ponte della Priula (Treviso). Veneto Strade ha comunicato che per le abbondanti recenti nevicate, ha provveduto alla chiusura dei passi dolomitici e la statale che collega Misurina a Carbonin.

