Maltempo: belluno, superate le principali criticita in provincia

Belluno, 5 apr. (AdnKronos) – Si e attenuata l’ondata di maltempo che, da ieri, ha colpito la provincia di Belluno. Nelle prossime ore e attesa la cessazione dei fenomeni. Nonostante le forti precipitazioni, anche a carattere nevoso a quote superiori ai 1.000 metri, non si sono registrate forti criticita. I maggiori disagi peraltro contenuti hanno riguardato l’interruzione di alcuni tratti di strada a causa della caduta di massi o alberi nonche della fornitura di energia elettrica. La mancanza di elettricita ha interessato per lo piu la zona dell’agordino coinvolgendo oltre 1.000 utenze in vari Comuni di quella zona. E-Distribuzione sta proseguendo a pieno ritmo nelle attivita di ripristino, che dovrebbero concludersi – salvo imprevisti – entro le ore 17 odierne.

Per quanto riguarda la viabilita in quota, non vi sono problemi lungo le strade in ges tione all’ANAS. Veneto Strade ha comunicato la riapertura del Passo S. Pellegrino, del Passo Cibiana, del Passo Duran e della SP 148 Cadorna. Rimangono al momento chiusi gli altri passi dolomitici precedentemente interdetti. Tenuto conto del superamento delle criticita, e stata disposta la chiusura della Sala Operativa Provinciale presso la prefettura.

