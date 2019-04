Maltempo: assessore veneto, ‘situazione sotto controllo e in miglioramento’

Venezia, 5 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo registrato qualche disagio ma la situazione e sotto controllo e comunque in fase di miglioramento”. A dirlo e l’assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin il quale assicura peraltro che “il nostro costante monitoraggio continuera fino a chiusura delle criticita”.

Dalla sala operativa regionale si segnala che al momento la rete viaria di Anas risulta generalmente aperta senza criticita salvo la prudenziale chiusura del by pass stradale sul Ponte della Priula SS13, in quanto interessato dal lavori di consolidamento conseguenti al maltempo autunnale, ma per il quale la riapertura dovrebbe essere prevista gia nel pomeriggio. Si sono registrate cadute di alberi e piccoli smottamenti sulla SS52 di Alemagna in zona Cimagogna (BL). In relazione alle strade provinciali, segnalato un masso sulla SP 148 in provincia di Vicenza e la chiusura della SP347 del Passo Duran nel bellunese. Chiusa la galleria di Segusino (SP28) per allagamento in provincia di Treviso. Risulta superata invece la problematica che aveva coinvolto un tratto della linea ferroviaria che collega Feltre con Belluno dove si erano registrati allagamenti in due tratti. Per quanto l’energia elettrica, le 2000 utenze inizialmente disabilitate nel bellunese sono scese a 700, in prevalenza nell’Agordino. Si prevede comunque la risoluzione del problema e il riprisitino della fornitura del servizio agli utenti in giornata.

“Per quanto riguarda la frana di Perarolo – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile – i sistemi di monitoraggio hanno rilevato una contenuta accelerazione degli spostamenti del versante in frana. Al momento non si prevede un monitoraggio a vista, ma solo da remoto. Sono stati comunque preallertati i volontari addetti al monitoraggio a vista in caso di aumento dell’accelerazione”. “Colgo l’occasione per ringraziare – conclude l’assessore – oltre ai diversi enti interessati dalle criticita con cui manteniamo costanti contatti, in maniera particolare anche i volontari sempre presenti in caso di necessita”.

