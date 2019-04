L’Unicorno – Lettura animata in occasione della Giornata Mondiale dell’Emofilia

Sto caricando la mappa ….

Data – 13/04/2019

Inizio: 14:30 – Fine: 19:00

Teatro Botanico

Nome dell’Associazione: Ass. Bambini e Giovani con emofilia ed altre coagulopatie

Recapito telefonico per l’evento: 348 2788516

Email: [email protected]

Sito web: www,abgec.it

In occasione della Giornata Mondiale dell’Emofilia, L’Associazione Bambini e Giovani con emofilia ed altre coagulopatie, ha organizzato la lettura del racconto per tutti i bambini, per raccontare l’emofilia.

“Raccontare non è cosa facile. E parlare ai bambini, provando a spiegare quello che per loro sta per diventare naturale e base di una vita futura, è un progetto ambizioso.

Comprendere e accettare con favore di avere un manto bianco, che si sporca facilmente, e un corno, che è magico anche se a volte ferisce e può far un po’ male, aiuterà il cuore e la consapevolezza dei bambini, emofilici e non. Perché fa sentire speciali, sapere di avere la stoffa degli eroi. ……”

Gli unicorni piacciono perché rimandano a un mondo magico e bellissimo, ispirano simpatia e lasciano spazio alla fantasia dei bambini. Proprio per questo all’unicorno è stato affidato un compito molto importante, quello di riuscire a parlare ai bambini di temi delicati come la diversità e la fragilità

L’unicorno è un tipo solitario, perché è speciale – come gli dice sempre la sua mamma – e perché è bianco, e non deve sporcarsi. A volte però si stufa di tutta questa solitudine speciale, e vorrebbe essere come gli altri animali. Anche un po’ sporco, possibilmente. Ce la farà a esaudire il suo desiderio?

Questa storia è dedicata ai bimbi emofilici, perché comprendere e accettare di avere un manto bianco e un corno magico li possa aiutare ad affrontare la vita, anche nei momenti più difficili.

