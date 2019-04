Lugo di Vicenza lancia il sinodo degli animatori Acr: un momento di sosta per riflettere insieme sull’importanza del servizio e sul rapporto con gli altri e con Dio. L’iniziativa è partita dai 29 giovani, tra i 18 e i 25 anni, che ogni settimana mettono il proprio tempo a disposizione di bambini e ragazzi. «Questo sinodo è una sorta di check up generale che potrà essere replicato in futuro» – afferma il responsabile Acr Denis Pezzetti.

(Diocesi di Padova)