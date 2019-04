Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 12/04/2019

Inizio: 16:00 – Fine: 20:00

Luogo

Teatro Polivalente

Nome dell’Associazione: Cooperativa Nuova Idea

Recapito telefonico per l’evento: 049 860 1377

Email: [email protected]

Sito web: http://www.cooperativanuovaidea.it/?fbclid=IwAR0HMXImDiT2SoWC1Om-Mae-J4GjeKMH07YZHoR2VMHShqWqyr8Qt4UzLCw

Tipologia:

Venerdì 12 aprile a partire dalle ore 16.00, vi aspettiamo al Teatro Polivalente di Abano Terme per due appuntamenti di approfondimento su Arteterapia e Resilienza, organizzati in collaborazione con l’Associazione AEDO di Lucca

CONVERSAZIONI SU ARTETERAPIA E RESILIENZA

Momento di apporfondimento sul ruolo e sul contributo dell’arteterapia nella salute mentale

FORTE COME UN GIUNCO – ABBIAMO TUTTE LA STESSA STORIA – Spettacolo teatrale

La Compagnia Teatrale Papalagi metterà in scena lo spettacolo teatrale “Forte come un giunco – abbiamo tutte la stessa storia”, risultato di un percorso riabilitativo che ha coinvolto operatori e persone inserite presso il Centro Diurno per la Salute Mentale di Fornaci di Barga (LU).

Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito.

L’iniziativa rientra nelle finalità generali perseguite da Nuova Idea sul territorio per facilitare il raccordo tra gli utenti dei Servizi di salute mentale, i loro familiari, gli operatori e i cittadini in ottica inclusiva, per favorire il contrasto al pregiudizio e allo stigma sociali che accompagnano l’esperienza di chi soffre di disagio psichico.

(CSV di Padova)