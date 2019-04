Ciclo di incontri: Volontariato, risorsa del cambiamento sociale

Sto caricando la mappa ….

Data – 15/04/2019

Inizio: 18:00 – Fine: 20:00

enaip veneto

Nome dell’Associazione: Acli Padova

Recapito telefonico per l’evento: 049601290

Email: [email protected]

Sito web: https://www.aclipadova.it/news/index/index/idnews/271/ciclo_di_incontri:_volontariato_risorsa_di_cambiamento_sociale.html

Oggi non si può parlare di Welfare senza parlare di volontariato e delle funzioni che questo assume in termini qualitativi e quantitativi. Per approfondire il tema del volontariato è necessario parlare di persone, con le loro complessità, le loro motivazioni, la valorizzazione delle loro competenze, le caratteristiche di ciascuno. In vista del 2020, anno che vedrà Padova Capitale europea del volontariato, le Acli di Padova, attraverso questo percorso formativo, vogliono rafforzare il pensiero virtuoso sul volontariato, a partire da alcune riflessioni sul ruolo che questo tipo di impegno gratuito può rappresentare per le nostre comunità, soffermandosi anche su particolari esperienze di vita vissuta.

15 Aprile 2019

Lorenzo Bandera – Ricercatore di Percorsi di secondo welfare

Il welfare che cambia tra rischi e opportunità: il ruolo del volontariato

6 Maggio 2019

Luigi Gui – Docente dell’Università di Trieste e direttore della scuola socio politica della Diocesi di Padova

La cura dell’altro nell’ottica di comunità

13 Maggio 2019

Gianluca Brambilla – Psicologo

La relazione d’aiuto

21 Maggio 2019

Don Marco Cagol – Accompagnatore spirituale delle Acli di Padova e Vicario Episcopale per le relazioni con il territorio della Diocesi di Padova

Le motivazioni alla base del volontariato

Mario Cestaro – volontario Acli Padova e Caritas

L’esperienza di un volontario

I quattro incontri, realizzati all’interno del progetto VALORE IN CIRCOLO – attività informative e di sensibilizzazione sugli enti associativi ed il ruolo del volontariato nella società, sono stati possibile grazie alle risorse del 5×1000 IRPEF 2016 destinate alle Acli.

Gli incontri si terranno dalle ore 18 alle ore 20 presso la sede Enaip Veneto Via A. Da Forlì, 64 a Padova

(CSV di Padova)