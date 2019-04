Ciclo di esposizioni “Progetto porta aperta” – 2019

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 11/04/2019

Inizio: 18:30 – Fine: 18:30

Luogo

Porta San Giovanni

Nome dell’Associazione: Associazione Xearte

Recapito telefonico per l’evento: 049 661989

Email: [email protected]

Sito web: www.xearte.net

Tipologia:

L’associazione Xearte organizza una serie di esposizioni negli spazi di porta San Giovanni, luogo che, in passato, rappresentava uno degli accessi alla città, mentre oggi vuole essere “rivissuto” attraverso l’allestimento di mostre, installazioni e proiezioni.

Con questa iniziativa Xearte vuole rivitalizzare un monumento, come porta San Giovanni, che per secoli è stato un fulcro della vita cittadina.

Gli eventi proposti si inseriscono nella programmazione primaverile ed estiva del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova.

Dall’11 al 28 aprile

Mostra di pittura “The dark side of the moon” di Viviana Zorzato

Inaugurazione: giovedì 11 aprile, alle ore 18:30

