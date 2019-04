Banche: moretto (pd), ‘con nostro fondo e nostre regole sarebbero gia partite prime erogazioni’

Venezia, 5 apr. (AdnKronos) – ‘A quest’ora, con il nostro fondo e le nostre regole, sarebbero gia partite le prime erogazioni ai risparmiatori truffati ‘. Cosi la deputata del Pd, Sara Moretto, commenta l’ennesimo rinvio al Consiglio dei Ministri del decreto sui rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche.

‘Da firmataria e promotrice del fondo, spiace constatare che questo Governo si sia incartato su un tema cosi delicato e purtroppo abusato in campagna elettorale. Il Pd – spiega Moretto – aveva lasciato in eredita un fondo ad hoc e delle regole che avrebbero permesso di erogare i primi rimborsi a chi ne aveva effettivamente diritto. Regole che sembrano ora rispuntare come possibili e percorribili soluzioni. Lega e Cinque Stelle hanno scelto la strada delle facili illusioni e delle promesse infondate. E l’esito non puo che essere quello a cui stiamo assistendo: una nuova lite in maggioranza e risparmiatori ancora a bocca asciutta ‘.

