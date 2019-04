Banche: moretti (pd), ‘ennesimo rinvio per i rimborsi, e governo della propaganda’

Vicenza, 5 apr. (AdnKronos) – ‘A due mesi dalla passerella propagandistica a Vicenza con i soliti slogan anti Ue, il Governo Salvini-Di Maio ancora non e riuscito a dare una risposta alle migliaia di risparmiatori truffati dalle banche. Ieri abbiamo assistito all’ennesimo rinvio perche non sanno che pesci prendere, sull’argomento hanno promesso di tutto e di piu in maniera irresponsabile ‘. Cosi Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito Democratico in Veneto commenta il nulla di fatto a Palazzo Chigi a proposito dei decreti attuativi per rimborsare le vittime del crac delle Popolari, in attesa dell’annunciato nuovo incontro della prossima settimana tra il premier Conte e le associazioni dei risparmiatori.

‘Anche su questo tema nel Governo ognuno parla una lingua diversa e il conto di tanta approssimazione, che sta paralizzando il Paese, lo pagano gli italiani – continua Moretti – Le promesse dei due vicepremier sui soldi per tutti ‘a prescindere’, senza un giudice che stabilisca chi ha diritto e chi no, si e infranta di fronte alla realta: continuando su quella strada e assai probabile che l’Unione Europea apra una procedura d’infrazione per aiuti di Stato e che i funzionari del ministero debbano rispondere di danno erariale”.

“L’avevamo denunciato in tempi non sospetti. Si poteva e doveva agire diversamente prima dell’approvazione della legge di bilancio, poiche gia allora l’Ue aveva avvisato il Governo che l’accoglimento della proposta italiana era a rischio. Ma Lega e Cinque Stelle, nella loro campagna elettorale permanente, hanno voluto mostrare i muscoli in vista delle Europee. E cosi siamo sempre al punto di partenza. Avessero attivato il Fondo ristoro creato dal Governo Gentiloni, non ci saremmo trovati in questa situazione ‘, conclude la dem.

