Al via concorso idee per design palcoscenico anfiteatro ‘Al Forsan’ Expo 2020 Dubai

Roma, 5 apr. (AdnKronos) – Al via il concorso di idee per il design del palcoscenico dell’Anfiteatro ‘Al Forsan – che sorgera’ davanti al Padiglione italiano nel sito di Expo 2020 Dubai. L’ingegno creativo italiano portera’ a Expo 2020 Dubai il progetto di uno spazio scenico ad alto contenuto innovativo in grado di ospitare per ogni evento fino a 80 artisti davanti ad un pubblico di 4 mila spettatori in piedi e 2,5 mila posti a sedere. Il concorso di idee per il Palcoscenico dell’Anfiteatro ‘Al Forsan – , che sara’ costruito nel parco pubblico del sito di Expo 2020 Dubai antistante al Padiglione Italia, a quelli dell’India, della Germania, degli Stati Uniti d’America, del Giappone e dell’Arabia Saudita, e’ stato lanciato dal Commissariato Generale e da Invitalia.

Il concorso e’ aperto ad architetti, designer, scenografi e progettisti italiani e permettera’ dunque di realizzare a ‘firma italiana – uno dei luoghi piu’ frequentati all’interno del sito espositivo, all’uscita del Padiglione nazionale degli Emirati Arabi Uniti, tra il distretto Sostenibilita’ e Opportunita’. Nei sei mesi di Expo, l’Anfiteatro ospitera’ centinaia di performance e spettacoli per decine di migliaia di visitatori e artisti da tutto il mondo, declinando in un’opera di grande valore artistico il tema di Expo 2020 Dubai “Connecting minds, Creating the Future” nel segno del claim italiano ‘La Bellezza unisce le Persone – . L’Italia portera’ qui in scena numerosi eventi e performance artistiche, musicali, teatrali.

Invitalia, in qualita’ di centrale di committenza per conto del Commissariato Generale, ha indetto il Concorso che e’ aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando e prevede un premio in denaro per le prime tre idee classificate, secondo le valutazioni di una Commissione indipendente che sara’ composta da personalita’ di chiara fama.

Potranno inoltre essere conferite fino ad un massimo di tre menzioni speciali, che non prevedono premi o rimborsi spese, per idee progettuali che si distinguono per particolari aspetti innovativi o perche’ connotate da peculiari elementi di pregio tecnico.

Il termine per la presentazione delle proposte ideative e’ stabilito in 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando.

Il testo integrale e tutti i dettagli per partecipare al Concorso Internazionale sono disponibili sulla piattaforma telematica di e-procurement di Invitalia e sul sito del Commissariato raggiungibili ai seguenti indirizzi: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000021-2019/view/detail/1 e https://italyexpo2020.it/

