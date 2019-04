6.ta Percorsi da Vivere tra argini e sentieri: turismo lento alla scoperta del territorio

5 aprile 2019

Nell’anno dedicato al turismo lento, Domenica 7 aprile ritorna PERCORSI DA VIVERE, l’ormai tradizionale festa di primavera che riscopre e valorizza il territorio camposampierese percorrendolo lungo le vie verdi che lo attraversano: Ostiglia, Muson dei Sassi, Percorso Tergola, Via delle Risorgive, Muson Vecchio.

Il programma delle passeggiate ricalca quello delle precedenti edizioni e prevede, dalle 8.30, partenze attrezzate da:

– Silvelle (vecchia stazione Ostiglia)

– Bronzola (chiesetta Campanigalli),

– Arsego (località Cocche),

– Villa del Conte (Oasi Vallona),

– Massanzago (mulino Baglioni).

L’arrivo è unico a Loreggia in prato Wollemborg. L’iscrizione costa 2 Euro + 0,50 Euro per i non tesserati FIASP, si fa direttamente alle partenze e dà diritto al ristoro all’arrivo. Per chi lo preferisse, c’è anche la possibilità di partenze libere da qualsiasi ingresso sulle vie verdi.

Chiunque potrà decidere di fare una passeggiata, da solo, in compagnia o coi propri amici a quattro zampe decidendo quanti Km percorrere: l’importante è arrivare entro mezzogiorno in prato Wollemborg, dove ci si potrà rifocillare a prezzi modici nel punto ristoro allestito dalle Pro Loco del Graticolato Romano e dove sarà distribuito ai partecipanti materiale promozionale sulle attività e sulle manifestazioni delle Pro Loco a cura del Comitato Provinciale Pro Loco di Padova e informazioni turistiche su Valle Agredo e sulle ciclopedonali.

Per chi lo desideri, infine, vi sarà la possibilità di rientro in pulmino ai punti di partenza attrezzati, pagando 1 euro direttamente a bordo.

E per i più sportivi viene riproposta, un’iniziativa podistica rigorosamente non competitiva, con partenza alle 9.00, a Loreggia, da prato Wollemborg. Percorsi 6 – 11 – 21 Km, con iscrizione direttamente al gazebo in prato Wollemborg (2 Euro + 0,50 Euro per i non tesserati FIASP).

L’iniziativa è inserita nel calendario della FIASP Padova, che collabora all’organizzazione.

Anche quest'anno uno degli itinerari corre sull'argine del Muson Vecchio. A differenza delle ciclopedonali Ostiglia, Muson dei Sassi, Percorso Tergola, Via delle Risorgive, si tratta di un sentiero non ancora attrezzato che, scorrendo in zone in parte ancora integre, lungo uno dei fiumi più ricchi di storia del territorio, può diventare un'attrattiva importante per lo sviluppo turistico della zona.

Gli itinerari delle passeggiate daranno la possibilità ai partecipanti di attraversare o lambire alcune zone di interesse naturalistico intersecando e costeggiando corsi d’acqua quali il Tergola, il Vandura, il Dese, il Marzenego, il Muson Vecchio, il Muson dei Sassi, zone verdi quali l’Ostiglia e l’Oasi Vallona, ma anche luoghi di interesse architettonico e storico artistico quali villa Wollemborg con il giardino romantico ideato da Jappelli i Santuari antoniani di Camposampiero, la chiesetta di Campanigalli a Campodarsego, la palladiana villa Cornaro a Piombino Dese, il Mulino Baglioni, villa Baglioni con gli affreschi del Tiepolo e la chiesa millenaria di S. Alessandro a Massanzago, oltre alle numerose ville venete, chiese e capitelli disseminati nel territorio lungo i percorsi o nelle immediate vicinanze. “Percorsi da Vivere” vuole promuovere la cultura del movimento ma anche la socialità, attraverso quella straordinaria risorsa ambientale, sportiva e paesaggistica che sono le vie verdi: un appuntamento proposto rigorosamente nel cuore della primavera, quando la campagna è in pieno rigoglio.

A promuovere l’iniziativa, nata da un’idea del Coordinamento degli Assessorati allo Sport del Camposampierese, sono il Comitato Provinciale delle Pro Loco di Padova, il Consorzio delle Pro Loco del Graticolato Romano e gli assessorati allo sport dei comuni, in collaborazione con la Federazione dei Comuni che garantirà la sicurezza alla manifestazione, assieme alle numerose associazioni sportive e di volontariato del territorio, che daranno il loro contributo per favorire il successo della manifestazione.

anche quest’anno la manifestazione ha una finalità benefica. Il ricavato verrà infatti devoluto a ASPEA Padova Onlus, storica società sportiva che si occupa di sport e disabilità.

Per motivi di sicurezza, durante l’intera manifestazione, i percorsi saranno vietati alle bici.

La chiusura della manifestazione è prevista per le ore 13.

Trascorri una domenica con noi, lungo percorsi da vivere tra argini e sentieri!

Per maggiori informazioni contattaci ai seguenti recapiti: +39 049.9303809 – [email protected] – www.valleagredo.it/eventi

Scarica la locandina e il programma della manifestazione!

(Proloco Padova)