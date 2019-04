Sto caricando la mappa ….

Data – 05/04/2019

Inizio: 16:30 – Fine: 18:00

Centro Culturale San Gaetano

Nome dell’Associazione: Ufficio Progetto Giovani

Email: [email protected]

Sito web: http://www.progettogiovani.pd.it/workcamps-volontariato-per-lestate/

Venerdì 5 aprile alle 16:30, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza “Workcamps: volontariato per l’estate“, il quarto incontro del ciclo “Volontariamente giovani“, dedicato alle opportunità di volontariato in Italia e all’estero.

L’appuntamento si svolge nell’ufficio Progetto Giovani, al secondo piano del Centro Culturale Altinate San Gaetano. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione online al sito https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTOVxgRXC5ThezwWMGAT3jvB0fI5-zujXYN6XexAGMOeu6SQ/viewform

L’incontro ha l’obiettivo di presentare i progetti per l’estate 2019 in Italia e all’estero, rivolti ai giovani dai 15 ai 35 anni, promossi da associazioni, ONG e cooperative sociali attive nel campo del volontariato.

Il workcamp è un’esperienza di breve periodo (in genere 10-15 giorni) che permette di svolgere delle attività in settori come ambiente, archeologia, cultura, servizi sociali, non-violenza e difesa dei diritti umani.

Durante l’appuntamento i ragazzi avranno la possibilità di approfondire le singole proposte e raccogliere materiale informativo.

Yap

Lunaria

SCI-Italia

Incontro fra i popoli

(CSV di Padova)