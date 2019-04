Veneto: accordo tra regione e polizia postale per prevenzione cybercrime (2)

(AdnKronos) – ‘Anche nell’ambito dei percorsi previsti dall’Agenda Digitale e fondamentale per noi – aggiunge – poter condividere con le autorita in materia e le forze dell’ordine percorsi di creazione dei servizi digitali, mobile o web che siano, che tengano conto fin dalla loro ideazione delle regole di sicurezza. Auspico, infine, di proseguire sulla strada della collaborazione, in particolare, per quanto riguarda argomenti a noi molto cari quali il cyberbullismo e l’educazione all’utilizzo dei social network ‘.

La collaborazione partira concretamente dalla condivisione ed analisi di informazioni idonee a prevenire attacchi o danneggiamenti che possano pregiudicare la sicurezza delle infrastrutture informatiche della Regione del Veneto, fino ad arrivare alla segnalazione di emergenze relative a vulnerabilita, minacce ed incidenti in danno della regolarita dei servizi di comunicazione e all’identificazione dell’origine degli attacchi subiti dalle infrastrutture tecnologiche. ? prevista, infine, la realizzazione e la gestione di attivita di comunicazione fra le parti in situazioni di emergenza e di formazione degli operatori.

Il protocollo e stato siglato alla presenza del Questore di Venezia Maurizio Masciopinto, ed ha avuto come cofirmatari oltre al Vicepresidente della Regione, Alessandra Belardini, dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni, e Idelfo Borgo, responsabile della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto.

