UPA Padova: giovedi 11 aprile Welfare Day anche a Padova

Ti aspettiamo in Piazza de Gasperi per screening medici gratuiti

Anche Confartigianato Imprese Padova aderisce al “Veneto Welfare Day” in programma il prossimo 11 aprile 2019, in tutta la nostra regione.

Nella sede di Padova in Piazza de Gasperi 2, dalle ore 10.00, sarà possibile conoscere da vicino tutte le opportunità legate a

Sani in Veneto

Ebav

Solidarietà Veneto

Edilcassa Veneto.

Esperti professionisti saranno a disposizione di tutti gli associati per fornire informazioni circa i vantaggi per le coperture su spese mediche dei dipendenti delle imprese artigiane, sul fondo di previdenza complementare numero 1 in Veneto, su tutte le prestazioni a disposizione delle imprese grazie ad Ebav e di quelle specifiche per il comporto edile grazie a Edlicassa.

Non solo. Per tutti i partecipanti sarà possibile, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 effettuare GRATUITAMENTE il chceck metabolico grazie ad un’unità medica mobile presente nella sede associativa.

Inoltre per tutte le donne dalle ore 14.00 ci sarà anche l’opportunità di sottoporsi a uno screening senologico gratuito.

Ti aspettiamo per presentarti tutte le opportunità legate al welfare e alla tutela della persona.

Per maggiori informazioni: Confartigianato Imprese Padova, Filippo Marchioro, cell 345 3810747, email: [email protected]

(UPA di Padova)