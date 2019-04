Tumori: ricercatori unipd scoprono molecola che agisce in modo mirato

Padova, 4 apr. (AdnKronos) – Scoperta, grazie a una collaborazione durata cinque anni tra i Dipartimenti di Scienze del Farmaco, di Medicina molecolare e di Medicina dell’Universita di Padova, una nuova molecola – sintetizzata dal dott. Ribaudo e dal prof. Giuseppe Zagotto – sviluppata per colpire in maniera mirata alcune tipologie di tumori, limitando gli effetti collaterali sulle cellule sane.

Unismart, la societa interamente controllata dall’Universita di Padova che si occupa di brevetti e trasferimento tecnologico, ha concluso con successo la cessione in licenza di questo importante brevetto. L’azienda che ha acquisito la licenza esclusiva e la Sapir Pharmaceuticals Inc, con sede legale a New York, interessata allo sviluppo di farmaci dalla ricerca alla commercializzazione utile ai pazienti in tutto il mondo.

“Questo e l’ennesimo esempio della stretta collaborazione tra Unismart e gli Uffici preposti dell’Universita e dell’efficace lavoro di squadra con i nostri ricercatori per valorizzare le eccellenze della ricerca del nostro ateneo – spiega Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento Tecnologico per l’Universita di Padova- Siamo giunti al quarto brevetto licenziato in due anni per un corrispettivo potenziale di oltre due milioni di Euro attraverso diverse milestones”.

(Adnkronos)