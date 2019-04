Tumori: concerto solidale per nuovo Cancer Center Irccs Gemelli

Roma, 4 apr. (AdnKronos Salute) – Il 16 aprile presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma si terra’ un’importante iniziativa solidale per presentare e sostenere la nuova realta’ di ricerca e cura per i malati di tumore in realizzazione al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, tra i piu’ importanti centri oncologici italiani. ‘Con il Gemelli per la vita. Il nuovo Cancer Center’ e’ lo slogan dell’evento, che mira a far conoscere il Comprehensive Cancer Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. L’appuntamento e’ in programma martedi’ 16 aprile alle 20.30 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e sara’ condotto da Mara Venier e Alberto Matano.

Il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e’ uno dei principali centri oncologici italiani ed e’ membro di Alleanza Contro il Cancro, il network di cui fanno parte tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) nazionali dedicati al trattamento e alla ricerca contro i tumori. All’Irccs Gemelli nel 2018 sono stati assistiti 48.500 pazienti oncologici, eseguiti piu’ di 22.000 ricoveri, 12.600 interventi di chirurgia oncologica, piu’ di 26.000 chemioterapie, 35.000 sedute di radioterapia e sono state erogate oltre 1 milione di prestazioni oncologiche. Un’attivita’ svolta da tutti i Dipartimenti che operano all’interno della Fondazione Gemelli, con numeri fra i piu’ alti nel nostro Paese, in costante aumento negli ultimi anni.

Il Comprehensive Cancer Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs sara’ la sede di una strutturata ricerca di base e traslazionale sul cancro, coniugata con un portfolio integrato di servizi e prestazioni che abbracciano tutto il percorso clinico-assistenziale del paziente. Obiettivo e’ offrire un’assistenza sempre piu’ efficace e personalizzata, finalizzata ad accompagnare e prendere per mano il paziente malato di tumore in tutte le fasi del suo percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo.

L’evento vedra’ la partecipazione di numerosi amici del Gemelli, grandi interpreti del panorama artistico, culturale e musicale italiano: Renzo Arbore, Simone Cristicchi, Enrico Nigiotti, Marco Masini, Gigi D’Alessio, Alexia, il tenore Cristian Ricci, il violinista e compositore Alessandro Quarta, Fausto Leali, Davide De Marinis, Red Canzian con Jessica Morlacchi, Simona Izzo, Ricky Tognazzi e Flavio Insinna.

(Adnkronos)