Taranto, incendio in appartamento: 2 morti

Taranto, 4 apr. (AdnKronos) – Due persone, un uomo e una donna, presumibilmente marito e moglie, sono morte in un incendio in un appartamento al quarto e ultimo piano di un edificio in via XXV Aprile, al quartiere Paolo VI, a Taranto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo.

Una squadra e’ stata incaricata di verificare la stabilita’ dell’edificio, visto che le fiamme – scaturite poco dopo le 9 – hanno interessato l’ultimo piano e il solaio. Gli altri abitanti della palazzina per la paura sono usciti dalle loro abitazioni.

