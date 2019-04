Scoppia nuova grana al Tesoro

Il caso sul ruolo di una portavoce del ministro. Ma fonti Mef: “Nessuna anomalia”



Roma, 4 apr. (AdnKronos) – Nuova grana per il Mef: dopo il caso della consigliera Bugno, finisce sotto attacco Adriana Cerretelli, portavoce del ministro dell’Economia Giovanni Tria, per il suo incarico – segnalato dal quotidiano La Verita” – nel Cda di Saras, la holding della famiglia Moratti. Un incarico che, riferiscono fonti del Mef all’Adnkronos, non ha nulla a che vedere con la permanenza dell’ex giornalista del Sole 24 Ore al Tesoro. Le stesse fonti fanno poi notare che Cerretelli e’ membro indipendente del Consiglio di amministrazione della societa’ petrolifera sin dal 2015 come indicato nel suo curriculum depositato al Tesoro. Inoltre, osservano sempre le fonti, i doppi ruoli, nel pubblico e nel privato, non sono un’anomalia. Ruoli messi nero su bianco sui curricula degli interessati, come nel caso della portavoce di Tria.

