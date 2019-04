Sanita’: Grillo,’con sunshine act piu’ garanzie per pazienti’

Roma, 4 apr. (AdnKronos Salute) – “Oggi e’ un bel momento per la sanita’. Con questa proposta di legge approvata alla Camera saranno finalmente trasparenti tutti i rapporti di interesse che ci sono tra l’industria e gli operatori sanitari. Una garanzia per tutti e in particolare per i nostri pazienti. Il testo ora passa al Senato per l’approvazione finale”. Lo scrive la ministra della Salute, Giulia Grillo, sulla sua pagina Facebook commentando l’approvazione alla Camera della proposta di legge sulla ‘sanita’ trasparente’.

(Adnkronos)