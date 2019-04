Percorso di Narrazione e Human Library

Sto caricando la mappa ….

Data – 09/04/2019

Inizio: 16:00 – Fine: 19:00

Università degli studi di Padova

Nome dell’Associazione: Fratelli dell’Uomo e ImmaginAfrica

Recapito telefonico per l’evento: 3515592275

Email: [email protected]

Sito web: www.immaginafrica.it; www.fratellidelluomo.org

ImmaginAfrica collabora con Un Ponte per…, Fratelli dell’Uomo, Fondazione Archivio Diaristico Nazionale e altri 40 partner sul territorio nazionale (Campania, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto), fra cui il Comune di Padova, alla realizzazione del progetto DIMMI di storie migranti. Un progetto che si propone di contrastare le cause della xenofobia e dell’intolleranza effettuando percorsi che mettono al centro il racconto di sé come strumento di conoscenza e incontro con l’Altro.

In questo ambito, ImmaginAfrica, in collaborazione con l’associazione Fratelli dell’Uomo e con il sostegno del Comune di Padova, organizza un percorso per istituire una Biblioteca Vivente. Il percorso prevede la realizzazione di un laboratorio di narrazioni e di un evento pubblico.

Il laboratorio di narrazioni sarà articolato in 10 incontri che si svolgeranno settimanalmente a Padova (luogo da definire), ogni martedì, a partire dal 19 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L’evento finale verrà realizzato il 2 giugno 2019 nell’ambito della quarta edizione della Festa della Nuova Repubblica, organizzata negli spazi di Strada Facendo, via Chiesanuova 131 – Padova, in collaborazione con le strutture che si occupano di accoglienza di richiedenti asilo.

Siamo alla ricerca di persone di tutte le età e di tutte le provenienze,che abbiano una storia da raccontare.

Vuoi diventare un Libro Vivente? Scrivici!

[email protected]

(CSV di Padova)