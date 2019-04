Maltempo: in veneto attenzione e preallarme per possibili criticita idrogeologiche in molti bacini (2)

(AdnKronos) – Queste le previsioni meteo dell’ARPAV: Nel corso del pomeriggio di oggi progressiva intensificazione ed estensione delle precipitazioni, a partire da ovest, con frequenti rovesci e temporali, localmente anche di forte intensita; quantitativi abbondanti sulle zone montane con significative nevicate. Quota neve generalmente da 1500/1800 metri in calo nella notte o durante i rovesci fino a 1200/1400 m sulle Prealpi, sulle Dolomiti da 1300/1500 m a 800/1000 m specie nel tardo pomeriggio nelle valli chiuse.

Domani, nella notte e fino al primo mattino probabilita alta di precipitazioni diffuse salvo sui settori sud-occidentali dove la probabilita di precipitazioni sara medio-bassa; limite della neve in calo nella notte fino intorno ai 700/1000 m in successivo rialzo. Nel pomeriggio fenomeni in progressivo diradamento ed esaurimento a partire da ovest salvo residue deboli precipitazioni sui settori orientali (probabilita medio-bassa 25-50%). Precipitazioni in esaurimento ovunque entro fine giornata.

