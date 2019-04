L’attuazione della convenzione di Istanbul in Italia

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 08/04/2019

Inizio: 14:30 – Fine: 16:30

Luogo

Aula Nievo, Palazzo Bo

Nome dell’Associazione: Centro Veneto Progetti Donna

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: http://www.centrodonnapadova.it/?fbclid=IwAR1Lqk9vd0k4L_ztSH0uTpRD2RAEmRtY4GLD021lBIlk5iHo2tmU6h9nIZU

Tipologia:

L’8 Aprile, in occasione della visita del GREVIO nel nostro Paese, si terrà la presentazione del rapporto ombra sull’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, redatto dalla rete D.i.Re Donne in Rete contro la violenza. A presentarlo Elena Biaggioni e Marcella Pirrone.

Insieme a noi del Centro Veneto Progetti Donna, ci saranno la Prof.ssa Annalisa Oboe, il Prof. Marco Mascia del Centro Diritti Umani e la Prof.ssa Paola Degani.

Vi aspettiamo alle 14.30 presso l’aula Nievo di Palazzo Bo, in via VIII Febbraio 2 per l’incontro aperto al pubblico.

Sempre l’8 aprile, dalle ore 10.30 alle 12.30 saremo insieme alle avvocate Biaggioni e Pirrone e alla Prof.ssa Degani a presentare il rapporto ombra agli studenti di Human Rights and Multi-level Governance. Per maggiori info sul rapporto ombra: Grevio – Rapporto Ombra

(CSV di Padova)