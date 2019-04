Giorno e Orario

Data – 05/04/2019

Inizio: 11:30 – Fine: 13:30

Luogo

Centro Culturale San Gaetano

Nome dell’Associazione: Comune di Padova

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: https://padovaeventi.comune.padova.it/eventi/incontro-con-sandra-savaglio

Tipologia:

Sandra Savaglio, Tutto l’Universo per chi ha poco spazio-tempo, Mondadori, 2018.

Il libro ci racconta quello che sappiamo del mondo in cui viviamo e di quanto ci circonda, della sua origine e della sua storia, di come è arrivato a essere ciò che è oggi e di che cosa diventerà in futuro. Si parlerà dei progressi fatti dalle nostre conoscenze, in particolare nell’ultimo secolo, dedicando buona parte di queste pagine ai risultati degli ultimissimi anni, se non di questi giorni. Ma non trascurerà di soffermarsi sulle cose che ancora non sappiamo, che sono sempre e comunque molte di più di quelle che conosciamo.

“Tutto l’universo per chi ha poco spazio-tempo” è l’eccezionale creazione editoriale di una delle menti che il mondo scientifico ci invidia. Sandra Savaglio è un’astrofisica di fama, ricerche e pubblicazioni internazionali, recentemente rientrata in Italia per insegnare all’Università della Calabria, che ha deciso di raccontare il suo sapere con un taglio divulgativo.

In questo meraviglioso viaggio nell’infinito sopra di noi, fra buchi neri, stelle nane, onde gravitazionali e future missioni spaziali, riesce nell’impresa di sintetizzare tutto ciò che si sa e tutto ciò che non si sa del nostro meraviglioso universo, fino alle vertiginose domande che continuano, e continueranno, ad appassionare gli esseri umani davanti all’infinità del cosmo di cui siamo piccolissima parte.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

[email protected]