Gioacchino Rossini, vita e opere

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 08/04/2019

Inizio: 16:00 – Fine: 16:00

Luogo

Sala Anziani – Palazzo Moroni

Nome dell’Associazione: Associazione Progetto Formazione Continua

Recapito telefonico per l’evento: 377 1781460

Email: [email protected]

Sito web: https://formazionecontinua.jimdo.com/

Tipologia:

Uomo eccezionale, musicista prodigioso e prolifico, Gioacchino Rossini nacque a Pesaro nel

1792 in una famiglia dove la musica era di casa: il padre era suonatore di corno e la madre

possedeva buone doti canore che la portarono a esibirsi come soprano per un certo periodo. A

Bologna iniziò lo studio della composizione sotto la guida del famoso padre Stanislao Mattei,

apprendendo il contrappunto e i capolavori cameristici e vocali dei grandi maestri del classicismo

viennese, Haydn e Mozart. In questa scuola Rossini acquisisce una formazione fra le più solide,

un mestiere che in seguito gli permetterà di scrivere in maniera rapidissima le sue opere.

La popolarità del compositore marchigiano si deve soprattutto al Barbiere di Siviglia, ma

fortunatamente, a partire dagli anni ottanta del Novecento, le rappresentazioni pesaresi del Rossini

Opera Festival unite a un intenso fervore di studi musicologici hanno contribuito allo sviluppo di

un’autentica Rossini-renaissance e alla conseguente valorizzazione e diffusione di moltissimi altri

capolavori sia tra le opere serie che tra quelle buffe.

Programma del corso:

Lunedì 8 aprile 2019, ore 16, Sala Anziani Comune di Padova

“Dagli esordi veneziani del 1810 sino alla conclusione della sua carriera italiana (1823)

Lunedì 15 aprile 2019, ore 16, sala Anziani Comune di Padova

“La consacrazione a compositore di livello europeo (Vienna, Londra e Parigi)”

Docente: Prof.ssa ELISA GROSSATO

Direttore del Concentus Musicus Patavinus, Centro di Studi Ricerche e Formazione Musicale dell’Università

degli Studi di Padova

(CSV di Padova)