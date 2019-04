Famiglia: gandolfini (family day), torna nell’agenda politica

Verona, 4 apr. (AdnKronos) – “Al netto di tutte le polemiche, alimentate dalla stampa che e venuta a Verona con la narrazione dell’evento gia decisa in redazione, e di tutte le speculazioni politiche che hanno tentato di metterci in bocca affermazioni che non sono mai state pronunciate durante la kermesse, a quattro giorni dalla chiusura del Congresso mondiale delle famiglie tutti devono riconoscere che nell’opinione pubblica e nelle sede istituzionali si e aperto un accesso dibattito sulla tutela delle maternita, sulla denatalita, sui diritti dei bambini a non essere oggetto di mercimonio, sulla possibilita di conciliare il lavoro e la famiglia e sul sostegno delle famiglie con disabili e anziani”, afferma il leader del Family Day, Massimo Gandolfini.

“Ci fa piacere che a parlare di questo temi siano ora tanti personaggi del mondo politico e della societa civile che sono stati invitati a Verona e che non ci hanno degnato nemmeno di una risposta, usando persino sgradevoli definizioni nei nostri confronti. Tuttavia non vogliamo soffermarci sulle miserie della contrapposizione politica, osserviamo piuttosto con grande piacere che il tema della promozione economica e culturale delle famiglia torna ad essere al centro dell’agenda politica. Adesso ci aspettiamo che le riflessioni e le proposte accolte dalla politica si tramutino in fatti”, prosegue Gandolfini.

