Famiglia: gandolfini (family day), torna nell’agenda politica (2)

(AdnKronos) – “Da parte nostra ci impegneremo affinche questo serrato confronto contamini anche i programmi dei partiti e dei gruppi politici che si propongono di guidare l’Europa che uscira fuori dalle urne del 26 maggio. ? assurdo infatti che un’Unione che tutela piante rare e prodotti agroalimentari poi non abbia un programma degno di questo nome per sostenere la demografia e promuovere la famiglia”, ha detto ancora Gandolfini.

“Nel frattempo non saremo meno fermi nel nostro impegno culturale teso a ribadire che la famiglia formata da un uomo e una donna aperti alla vita non e una costruzione giuridica ma un soggetto naturale pre-politico e antropologico, senza il quale nessuna comunita umana puo essere feconda, e che il fatto che viviamo nove mesi nell’utero di nostra madre non e una questione indifferente per la strutturazione di una persona; c’e una comunione fisica, biologica ed emozionale che non puo essere sacrificata in nome dei desideri che devono trasformarsi, ad ogni costo, in diritti”, conclude Gandolfini.

(Adnkronos)