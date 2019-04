Famiglia: donazzan, ‘torna dicitura ‘padre’ e ‘madre’, cosi si rispettano i bambini’

Venezia, 4 apr. (AdnKronos) – “Nulla di ideologico in questa scelta, semplicemente la verita. Ogni bimbo nasce con un padre ed una madre, ed e giusto che su questo fatto oggettivo siano predisposti i documenti dei cittadini minorenni”. Cosi l”Assessore Regionale del Veneto Elena Donazzan commenta il decreto a firma del Ministro dell’Interno, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che reintroduce la dicitura ‘padre’ e ‘madre’ nei documenti.

“La famiglia naturale, l’unica in grado di generare nuova vita, e un fondamento della nostra societa: non bastano due persone che si amano e vogliono vivere insieme per dare forma ad una famiglia tutelata – continua Donazzan – questo provvedimento di buonsenso restituisce dignita alla stragrande maggioranza silenziosa delle famiglie italiane, contro il caos promosso da chi vorrebbe fare dell’ideologia gender il pensiero unico della Nazione, ma soprattutto garantisce ai bambini il diritto ad una propria identita che dia giusta rilevanza al ruolo del ‘padre’ e della ‘madre’. Bene dunque questa iniziativa del Ministro Salvini, che condivido molto”.

(Adnkronos)