Estensioni a Padova – Letteratura e cultura dai Balcani

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 04/04/2019

Inizio: 18:00 – Fine: 19:00

Luogo

Libreria Pangea

Nome dell’Associazione: Associazione culturale Bottega Errante

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: http://www.bottegaerranteedizioni.it

Tipologia:

Estensioni è una rassegna itinerante di incontri ed eventi che hanno come focus le culture, le letterature, le società dei Paesi dell’Est Europa, e dei Balcani in particolare.

La rassegna è organizzata dall’associazione culturale Bottega Errante e si propone per la prima volta a Padova grazie alla collaborazione dell’associazione culturale Vite in viaggio, al patrocinio del Comune di Padova, al sostegno del Consolato generale a Trieste della Repubblica Slovena, alla collaborazione dell’Università degli Studi di Padova e del Center za slovenščino kod drugi in tuji jezik e della libreria Pangea, e alla consulenza organizzativa di Aleksandra Ivić.

Giovedì 4 aprile, ore 18, presentazione del libro “I cancellati” di Miha Mazzini. Con la partecipazione di Polona Liberšar, dell’Università degli Studi di Padova. Modera Aleksandra Ivić.

Di seguito il programma completo dei prossimi appuntamenti:

Giovedì 11 aprile, ore 18, “Libri, caffè e sigarette”.

Incontro con Mauro Daltin e Alessandro Venier

Un viaggio tra le pagine di Bottega Errante Edizioni nella letteratura dell’Est Europa.

Giovedì 11 aprile, ore 20:30, reading “Balkan Mon Amour”, voci e letture di Mauro Daltin e Alessandro Venier. Un viaggio notturno tra letteratura, cinema e musica attraverso i Balcani e le loro meravigliose contraddizioni

Venerdì 12 aprile, ore 18, presentazione del libro “Mare corto” di Matteo Tacconi. Modera Aleksandra Ivić, con la partecipazione del fotografo Ignacio Maria Coccia

Giovedì 18 aprile, ore 18, presentazione del libro “La veglia di Ljuba” di Angelo Floramo. Modera Aleksandra Ivić.

(CSV di Padova)