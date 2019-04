Brexit, legge per evitare ‘no deal’

Passa ai Comuni per un voto la misura che impone alla May di chiedere la proroga dell’articolo 50. Ora tocca alla Camera dei Lord



Londra, 4 apr. (AdnKronos) – Ai Comuni e’ stata approvata, nella notte, al termine di una maratona legislativa, una legge per evitare la Brexit con un ‘no deal’, cioe’ l’uscita dall’Unione europea senza accordo. La legge, presentata dalla laburista Yvette Cooper e dal tories Oliver Letwin, e’ stata approvata in terza lettura per appena un voto, con 313 si’ e 312 no, e quindi ora passera’ alla Camera dei Lord.

Il testo, che ha superato l’opposizione sia del governo, sia quella dei Brexiters che hanno presentato diversi emendamenti nel tentativo di fermarlo, prevede che, in caso non si raggiunga un nuovo accordo, il governo di Theresa May chieda un’estensione dell’articolo 50 rinviando quindi l’uscita ed evitando il ‘no deal’ .

(Adnkronos)