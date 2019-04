Arval Italia, a Torino lo store dove l’auto non si compra ma si noleggia

Torino, 4 apr. – (Adnkronos – Si chiama Arval Store’, porta il nome del gruppo multinazionale francese specializzato nel noleggio a lungo termine, servizio dedicato in origine alle sole aziende e negli ultimi anni aperto ai consumatori privati, ed e’ un negozio dove l’auto non si compra ma si noleggiata lungo termine. L’iniziativa e’ firmata Arval Italia e Gruppo Intergea, che hanno aperto a Torino il primo negozio che si estende su 1.200 metri quadrati in cui i clienti oltre all’area accoglienza possono trovare l’area dedicata all’usato in cui se il cliente lo desidera puo’ avere una valutazione immediata del proprio veicolo che puo’ essere scalato dal canone di noleggio della nuova auto, quella dedicata al noleggio dove sono esposte le auto in promozione e quella di consegna in cui la nuova vettura viene consegnata al cliente.

“Abbiamo 67 punti vendita in 6 regioni del Nord Italia -sottolinea Alberto Di Tanno, presidente e ad di Intergea – lavorando con migliaia di clienti, abbiamo toccato con mano che molti di loro erano attratti dall’opportunita’ di prendere un’auto a noleggio e desideravano saperne di piu’. Cosi’ nasce l’idea del negozio: ci mancava un partner che unisse alla nostra capillarita’ territoriale l’esperienza di questo specifico mercato e che avesse un’offerta multibrand. L’incontro con Arval e’ stato decisivo.

“Siamo orgogliosi – aggiunge Gre’goire Chove’, dg di Arval Italia – di questa partnership,che ci da’ l’opportunita’ di porci sul mercato come retailer del noleggio a lungo termine. Arval Store e’ un ulteriore esempio di come Arval Italia sappia sviluppare concretamente nuove iniziative grazie a un approccio di open innovation. Lo store di Torino e’ un progetto di sperimentazione ma che abbiamo l’ambizione di espandere sul territorio nazionale.” Quanto alle tempistiche di consegna dell’auto, potenzialmente in un solo giorno, il cliente puo’ uscire con il suo contratto siglato, un’auto sostituiva nel caso scelga l’opzione permuta, per poi avere, pochi giorni dopo, la sua nuova auto a noleggio.

