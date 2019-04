Verso le elezioni europee – Perché è importante il mio voto

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 03/04/2019

Inizio: 16:00 – Fine: 16:00

Luogo

Sala Anziani – Palazzo Moroni

Nome dell’Associazione: Associazione Progetto Formazione Continua

Recapito telefonico per l’evento: 377 1781460

Email: [email protected]

Sito web: https://formazionecontinua.jimdo.com/

Tipologia:

Dall’immane, tragica catastrofe del Nazismo e della Seconda Guerra Mondiale è nata, a metà degli

anni ‘50, per l’iniziativa di alcuni statisti di vari Paesi, l’idea di una Europa unita.

Il processo d’integrazione (economica e politica) si sta svolgendo ancora adesso tra fasi alterne di

progressi e di ripensamenti.

Siamo chiamati, fra poco più di un mese, ad un appuntamento elettorale che condizionerà la storia

dell’Europa e delle future generazioni, per i prossimi anni.

Abbiamo così ritenuto opportuno proporre due momenti di riflessione sull’Europa, per poter capire

e operare la scelta che ciascuno riterrà migliore, in questo importante passaggio.

La prima delle due lezioni è il 3 aprile, alle ore 16 presso la Sala Anziani del Comune di Padova; il titolo della lezione è “L’Unione Europea in mezzo al guado”.

Secondo appuntamento Mercoledì 10 aprile, ore 16 – Sala Anziani Comune di Padova, lezione dal titolo “Quali scenari possibili: più Europa o meno Europa?

Docente delle due lezioni prof. Marco Mascia

Cattedra Europea Jean Monnet “Sistema politico dell’Unione Europea” dell’Università di Padova,

già Presidente dell’Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE)

(CSV di Padova)