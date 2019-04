Veneto: regione potenzia e prolunga assegno per il lavoro, investiti 27 mln in 4 anni

Venezia, 3 apr. (AdnKronos) – L’assegno per il lavoro, la misura sperimentale adottata in Veneto per accompagnare disoccupati e inoccupati a trovare un’occupazione, si guadagna sul campo la riconferma anche nel prossimo biennio. La Giunta regionale del Veneto ne ha prolungato la validita fino al 2021, investendovi ulteriori 12 milioni di euro. La dotazione finanziaria complessiva per finanziare gli interventi di orientamento e accompagnamento al lavoro e relativi voucher sale cosi a 27 milioni di euro, attinti dal programma di spesa 2014-2020 dei fondi FSE.

L’assegno per il lavoro si rivolge ai disoccupati over 30. Si tratta di un voucher virtuale, che ha un valore massimo di 5.242 euro, richiedibile presso i Centri per l’Impiego e attivabile in ognuna delle 400 sedi accreditate ai servizi per il lavoro nel territorio regionale. L’assegno da diritto a ricevere servizi qualificati di orientamento e assistenza alla ricollocazione.

‘I risultati del primo anno e mezzo di applicazione di questo strumento parlano chiaro – evidenzia l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan – A fine 2018 gli assegni per il lavoro rilasciati dai Centri per l’Impiego del Veneto sono stati 13.863, nel 75% dei casi a beneficio di disoccupati di lunga durata. Ben 6333, cioe quasi la meta dei beneficiari, al termine del percorso di orientamento-formazione hanno ottenuto un contratto di lavoro; per il 31 per cento si tratta di contratti di lavoro a tempo indeterminato o di durata superiore ai 6 mesi. Cio conferma che non si tratta di un percorso di tipo assistenzialistico o semplicemente dilatorio, ma di un canale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro che funziona, perche fa perno sulla motivazione personale e sull’attivazione delle risorse individuali ‘.

