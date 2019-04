Veneto: regione potenzia e prolunga assegno per il lavoro, investiti 27 mln in 4 anni (2)

(AdnKronos) – Nel prolungare l’assegno per il lavoro per i prossimi due anni, la Regione ha adottato anche alcune migliorie: sara consentita la possibilita di una seconda adesione anche ai disoccupati che vi avevano rinunciato; saranno velocizzati i tempi di avvio del percorso individualizzato semplificando la scelta del soggetto erogatore; sara resa omogenea la durata dell’assegno per le diverse categorie di beneficiari; e, infine, la durata dei corsi di aggiornamento/formazione professionale aumentera fino ad un massimo di 90 ore.

‘Si tratta di ritocchi tecnici, dettati dall’esperienza accumulata in questa prima fase di sperimentazione – aggiunge l’assessore – che puntano a semplificare ulteriormente l’accesso ai percorsi personalizzati e la gestione dell’assegno ‘.

‘La sperimentazione veneta – conclude – e una via diversa, meno dispendiosa e piu responsabilizzante, rispetto alle politiche assistenziali che supportano economicamente il disoccupato senza incentivarlo ad attivarsi nella ricerca di un lavoro. Ben piu importante, invece, e fornire alle persone senza lavoro gli strumenti per una ricollocazione stabile e duratura ‘.

