Velolake acquisisce il Bike Shuttle Torbole sul Lago di Garda

Lo studio legale Rödl & Partner ha supportato Velolake nell’acquisire il ramo di azienda di Torbole Tour, leader di mercato nei servizi di trasporto per ciclisti, cicloturisti e freeriders.

L’operazione permette a Velolake, società leader nel noleggio di biciclette, di accrescere l’offerta sul mercato dei servizi dedicati alla bike economy con particolare attenzione ai servizi turistici.

Velolake offre un’ampia gamma di soluzioni per consumatori e per operatori turistici organizzati in tre distinte divisioni di business: bike touring, bike transport e bike rental.

La creazione di servizi acquistabili direttamente dal consumatore attraverso una nuova piattaforma digitale è uno degli elementi che contraddistingue sul mercato la propensione al servizio di Velolake.

Advisor legali e fiscali del deal, i professionisti di Rödl & Partner che hanno supportato Velolake con un team composto da Giovanni Fonte, partner e Federica Stramezzi, per la parte fiscale, e da Barbara Cavallin per il legale.

