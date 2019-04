Turismo: venezia, bibione punta a un mln di presenze in piu in 5 anni

Venezia, 3 apr. (AdnKronos) – Un milione di presenze in piu nell’arco di cinque anni, con un aumento di visitatori pari al 10%. ? questa la stima dell’impatto economico atteso da ‘Bibione Destinazione Ospitalita Accessibile ‘, il progetto che punta a fare della localita balneare veneta la prima destinazione italiana totalmente accessibile. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione di Village for all, operatore specializzato in turismo accessibile, e stata presentata alla stampa e agli operatori turistici oggi alla presenza del sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, della presidente del Consorzio Bibione Live, Giuliana Basso, e di Roberto Vitali e Flavia Coccia di Village for all.

Il progetto, che si sviluppera nei prossimi due anni ma che dara i primi risultati gia dalla prossima stagione, parte gia con alcune importanti certezze, legate soprattutto alla vocazione all’accoglienza di qualita che caratterizza Bibione. Non e un caso che, oltre a vantare una capacita ricettiva superiore alla media italiana (84,7 contro 76,1), Bibione possa contare su un numero di camere accessibili doppio rispetto al livello medio nazionale (7,3 contro 3,5).

Le persone con esigenze particolari di accessibilita sono oggi 10 milioni in Italia, 140 milioni in Europa, 1 miliardo nel mondo. Sono persone affette da disabilita fisiche o mentali di tipo permanente, oppure soggette a intolleranze alimentari, allergie, problemi di diabete o dialisi. Ma sono anche mamme in gravidanza o con passeggino, oppure anziani che devono affrontare una disabilita temporanea a causa di un infortunio o una malattia.

