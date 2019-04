Turismo: venezia, bibione punta a un mln di presenze in piu in 5 anni (2)

(AdnKronos) – Attualmente il mercato turistico e rappresentato dal 16,7% di ospiti con esigenze di accessibilita (il 42% da over 65, il 28% con disabilita motorie, il 26% con necessita alimentari specifiche). Da un punto di vista prettamente turistico quello del turismo accessibile e un segmento ancora ampiamente inesplorato: le persone ancora faticano a trovare destinazioni turistiche in grado di dare risposta alle singole esigenze di accessibilita a livello di dotazioni strutturali, ma anche di comunicazione, di servizi e di competenza del personale.

Un segmento che in Europa produce un fatturato lordo da 352 miliardi di euro (786 miliardi a livello mondiale), che per caratteristiche preferisce i periodi di bassa stagione e vacanze lunghe (almeno una vacanza all’anno superiore a 10 giorni) e che puo contare su una capacita di spesa medio-alta (fino a 120 euro al giorno in aggiunta al pernottamento). Senza contare che con l’ormai costante e diffuso invecchiamento della popolazione (le proiezioni dell’Istat indicano che la popolazione ultrasessantacinquenne in Italia passera dall’attuale 23% a oltre il 34% entro il 2050) la platea delle persone con problematiche di accessibilita e destinata ad aumentare sensibilmente.

