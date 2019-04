Scuola: regione veneto riapre bando per messa a norma edifici scolastici

Venezia, 3 apr. (AdnKronos) – La Regione Veneto riapre il bando rivolti agli enti locali per mettere a norma gli edifici scolastici a valere sulle risorse del piano triennale 2018-2020. I 113,3 milioni gia messi a disposizione dal Ministero per l’Istruzione e la ricerca per il Veneto nel 2018 sono gia stati tutti assegnati, esaurendo cosi la graduatoria dei Comuni per la prima annualita e tutte le domande presentate dalle province e dalla citta metropolitana per l’intero triennio 2018-2020.

In attesa del riparto tra le regioni dei fondi attesi per il 2019, la Regione Veneto riapre quindi il bando invitando gli enti locali a verificare la necessita di ulteriori interventi nel patrimonio di edilizia scolastica.

“La Regione ha rispettato in modo scrupoloso le indicazioni del ministero che, nel pianificare l’assegnazione dei fondi di edilizia scolastica, per la prima volta rispetto alle programmazioni precedenti ha dato priorita agli interventi antisismici e alla messa a norma antiincendio – premette l’assessore regionale alla scuola Elena Donazzan – Gli uffici preposti hanno raccolto nel 2018 progetti ammissibili per 337 milioni, di cui 304 relativi a progetti presentati dai Comuni per la messa a norma delle scuole dell’obbligo e 33,5 relativi a progetti presentati da Province e citta metropolitana per istituti superiori e centri di formazione professionale”.

