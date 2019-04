Scuola: regione veneto riapre bando per messa a norma edifici scolastici (2)

(AdnKronos) – “Le risorse finora pervenute hanno consentito di esaurire tutte le domande presentate dalle Province e circa meta delle domande per l’anno in corso presentate dai Comuni per le scuole dell’obbligo. Abbiamo quindi ritenuto opportuno riaprire i bandi per non disperdere nemmeno un euro in arrivo da Roma e garantire agli enti locali l’erogazione dei contributi in modo snello e veloce. Mi auguro che gli enti locali del Veneto, anche quelli che non sono stati in grado di partecipare con tempestivita alla rilevazione del bando precedente, colgano questa ulteriore possibilita di mettere in sicurezza le scuole del loro territorio rispetto al rischio sismico e al rischio incendio”, spiega.

“L’avvio di un nuovo bando integrativo a meta del triennio di programmazione – assicura l’assessore – non andra ad alterare le priorita di intervento gia programmate lo scorso anno e consentira di impegnare con rapidita ed efficacia le risorse attese dal ministero.”.

