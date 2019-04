Prospettiva danza teatro – agevolazioni per volontari

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 02/04/2019 – 14/04/2019

Inizio: 00:00 – Fine: 00:00

Luogo

Centro Culturale San Gaetano

Nome dell’Associazione: Comune di Padova e Arteven

Recapito telefonico per l’evento: 3342462748

Email: [email protected]

Sito web: www.prospettivadanzateatro.it

Tipologia:

PROSPETTIVA DANZA TEATRO 2019

Vulcano – nuovi linguaggi del contemporaneo

Agorà Centro Culturale Altinate San Gaetano

Una ventennale rassegna di danza internazionale che trasforma in palcoscenico la bellissima città italiana di Padova.

Il Festival è reso possibile dal Comune di Padova grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Fondazione Creativamente e alla collaborazione del Circuito Teatrale Regionale Arteven.

In collaborazione con il CSV Padova i volontari delle associazioni potranno accedere agli spettacoli con il biglietto ad ingresso ridotto.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario scrivere a [email protected] per avere il codice sconto.



PROGRAMMA

VENERDÌ 5 APRILE ore 21.15

B.DANCE COMPANY

FLOATING FLOWERS coreografia Po-Cheng Tsai

SABATO 6 APRILE ore 21.15

FRANCESCA PENNINI

10 MINIBALLETTI regia, coreografia, danza Francesca Pennini

DOMENICA 7 APRILE ore 21.15

COLLETTIVO CINETICO

HOW TO DESTROY YOUR DANCE concept, regia e coreografia Francesca Pennini

MARTEDÌ 9 APRILE ore 21.15

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

GERSHWIN SUITE / SCHUBERT FRAMES coreografie Michele Merola e Enrico Morelli

MERCOLEDÌ 10 APRILE ore 21.15

MASAKO MATSUSHITA

MONSONE di Masako Matsushita e Gruppo Nanou

Progetto Vincitore Premio Prospettiva Danza Teatro 2018

GIOVEDÌ 11 APRILE ore 21.15

COB/COMPAGNIA OPUS BALLET

INCROCI DI DANZAcoreografie Loris Petrillo e Aurelie Mounier

VENERDÌ 12 APRILE ore 21.15

MARCO D’AGOSTIN

TERESA SILVA

AVALANCHE di Marco D’Agostin

SABATO 13 APRILE ore 21.15

ZIYA AZAZI

DERVISH idea, coreografia e danza Ziya Azazi

DOMENICA 14 APRILE

ore 19.00

COMPAGNIA OTTAVO GIORNO

FRAGILE – DANZARE CON CURA

restituzione al pubblico dei due laboratori annuali di DanceAbility® 2018 -19

direzione artistica Marina Giacometti

ore 21.15

E.SPERIMENTI gdo Dance Company

CONVERGENZE coreografia Federica Galimberti

Tutte le informazioni sul sito www.prospettivadanzateatro.it

(CSV di Padova)