Progettazione europea – corso per le associazioni

Giorno e Orario

Data – 03/04/2019

Inizio: 18:00 – Fine: 20:00

Luogo

sede del CSV Padova

Nome dell’Associazione: CSV Padova

Recapito telefonico per l’evento: 0498686849

Email: [email protected]

Sito web: www.csvpadova.org

Tipologia:

Dal 3 aprile al 12 giugno 2019

il mercoledì dalle 18 alle 20

Docente: Elena Plebani

Sede: CSV Padova – via Giovanni Gradenigo 10

Il CSV Padova, nell’ambito della Scuola di volontariato e legame sociale, propone un corso di progettazione europea rivolto ai volontari delle associazioni.

Il programma prevede 5 icontri:

3 Aprile

Principi di Europrogettazione

> Requisiti e vincoli legati alla presentazione di un progetto.

> Fonti di informazione comunitaria: dove si trovano tutte le informazioni sui bandi

> Trovare e gestire il partenariato e principali criticità

17 Aprile

Principi di Europrogettazione

> Il Project management

> Principali problematiche: dalla redazione alla presentazione di un progetto di qualità

> Pianificazione dei ruoli e suddivisione delle responsabilità

15 maggio

Teorie e tecniche di Europrogettazione

> Documentazione progettuale: il bando, le linee guida e l’Application form

> Presupposti, obiettivi e risultati attesi: come impostare l’idea-progetto

> Utilizzo di Tecniche di Europrogettazione per la presentazione di una proposta competitiva

> Organizzazione di attività e costi: tecniche di Work Breakdown Structure (WBS)

29 maggio

Teorie e tecniche di Europrogettazione e costruzione del budget

> Costi ammissibili per la costruzione del budget

> Principi di rendicontazione

> Rapporti contrattuali con la Commissione europea e con i partner

12 giugno

Dalla teoria alla pratica. Laboratorio di progettazione

Modulo dedicato al Laboratorio di Progettazione (materiale cartaceo utile all’esercitazione da scaricare individualmente dai partecipanti e portare in aula)

> Analisi del Programma, del Formulario e delle Linee Guida di un bando realmente pubblicato dalla CE

> Analisi del sistema di valutazione e di assegnazione dei punteggi da parte dei valutatori

> Focalizzazione dell’idea e pianificazione progettuale: sviluppo dell’idea in piccoli gruppi

> Presentazione e discussione sui punti di forza e di debolezza degli elaborati

La docente

Elena Plebani opera come consulente nell’ambito della richiesta di contributi, progettazione, gestione, rendicontazione e valutazione di progetti in ambito sociale, culturale, formativo. Svolge attività di docenza per la diffusione della cultura del project management in ambito non profit.

Il corso è previsto nell’ambito del progetto “Il miglior investimento” finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rientra nel percorso della Scuola di Volontariato e Legame sociale “Luciano Tavazza”.

Per la partecipazione è previsto un contributo di 20 euro a volontario.

I posti sono limitati, iscrizione obbligatoria utilizzando il modulo

(CSV di Padova)