‘prof’ fermata durante corteo centri sociali, indagine del provveditorato

Padova, 3 apr. (AdnKronos) – “Come da prassi, ho trasmesso il fascicolo della docente al Provveditore degli studi di Padova, Roberto Natale a cui spetta di esaminarlo, l’esame a 360 gradi della vicenda e di sua competenza”. A spiegarlo e la dirigente dell’Istituto superiore Giovanbattista Alberti di Abano Terme, Milena Cosimo, la scuola dove insegna Maria Giachi, fermata, e poi rilasciata, venerdi sera dalle forze dell’ordine durante una manifestazione dei centri sociali nel corso di alcuni scontri.

L’insegnante ieri era regolarmente a scuola a fare lezione, e cosi fare nei prossimi giorni, e sembra abbia intenzione di scrivere una lettera pubblica per spiegare la sua posizione, mentre per il momento preferisce non rilasciare dichiarazioni.

