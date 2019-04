Morto Jean Louis David

Aveva 85 anni. Il suo marchio di saloni di bellezza e’ noto e diffuso in tutto il mondo



Berna, 3 apr. (AdnKronos) – E’ morto a 85 anni in seguito a una lunga malattia Jean Louis David, il cui marchio di saloni di bellezza e’ noto e diffuso in tutto il mondo. Ne ha dato notizia l’emittente Bfmtv, secondo cui David e’ morto in Svizzera dove viveva dal 2002, anno in cui aveva venduto il suo impero al gruppo americano associato al marchio Franck Provost.

