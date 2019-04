Le iniziative del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, dal 5 al 7 aprile

Il Centro Culturale di Padova propone appuntamenti diversificati e aperti a tutti.

Nel fine settimana dal5 al 7 aprile:””’

Incontri con gli autori finalisti del “Premio letterario Galileo 2019”

Incontro con Sandra Savaglio, autore di “Tutto l’Universo per chi ha poco spazio-tempo”

Festival della salute globale

Il Centro Culturale ospita alcuni appuntamenti del Festival della salute globale

Rassegna “Prospettiva danza-teatro 2019”

XXI edizione della rassegna dedicata al teatro, alla danza, a workshop e momenti formativi

Ciclo di incontri “Volontariamente giovani”

Ciclo di incontri dedicati al volontariato organizzati da Progetto Giovani

Le mostre del festival “Be Comics!”

Esposizioni dedicate al nuovo fumetto d’autore cinese, alla scena creativa irachena ed ai protagonisti del fumetto italiano contemporaneo

Laboratori didattici “L’Arte nel segno della legalita’”

Appuntamento per bambini dai 5 agli 10 anni

Mostra fotografica “Giovanni Umicini per Padova”

Esposizione permanente di street photography

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190403/le-iniziative-del-centro-culturale-altinatesan-gaetano-dal-5-al-7-aprile