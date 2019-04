Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 03/04/2019

Inizio: 17:30 – Fine: 17:30

Luogo

Aula Nievo, Palazzo Bo

Nome dell’Associazione: Comune di Padova

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: https://www.beniculturali.unipd.it/www/dbc-news/presentazione-del-volume-la-cappella-degli-%E2%80%A8scrovegni-nellanfiteatro-romano-di-padova-3-aprile-2019-aula-nievo-palazzo-bo/

Tipologia:

Presentazione del libro “La Cappella degli Scrovegni nell’anfiteatro romano di Padova: nuove ricerche e questioni irrisolte”, mercoledì 3 aprile a partire dalle 17.30.

Introducono

Rosario Rizzuto

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova

Sergio Giordani

Sindaco del Comune di Padova

Edi Pezzetta

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l‘area metropolitana di Venezia

e le province di Belluno, Padova e Treviso

Presenta

Serena Romano

Université de Lausanne

Il volume raccoglie gli esiti del progetto “Metodologie integrate per lo studio di edifici storici affrescati: il caso della Cappella Scrovegni a Padova”, finanziato dall’Università degli Studi di Padova e condotto tra il 2015 e il 2017. I dodici differenti contributi che compongono il volume, con le voci dei docenti e ricercatori esperti di materie umanistiche e tecnico-scientifiche dell’Università degli Studi di Padova e dei rappresentanti degli Enti e degli studiosi che hanno preso parte a diverso titolo a queste ricerche, analizzano i molteplici aspetti e i dubbi che ancora oggi avvolgono la Cappella degli Scrovegni e il luogo specifico in cui questa sorge, fornendo in questo modo nuovi spunti per ulteriori studi e approfondimenti, indispensabili per la conoscenza e la salvaguardia di questo preziosissimo patrimonio culturale.

La presentazione del volume è dedicata alla memoria del Soprintendente Andrea Alberti.

(CSV di Padova)