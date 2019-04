il movimento per la Giornata mondiale della salute, la comunita’ che danza con la Rete delle Citta’ Sane

Nel fine settimana in cui Padova sara’ la capitale italiana della salute con il Global Health Festival, la Rete italiana delle Citta’ Sane ha organizzato in oltre trenta piazze italiane manifestazioni per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del movimento per mantenersi in forma, il tema a cui quest’anno l’Oms ha voluto dedicare la Giornata mondiale della salute che si celebra domenica 7 aprile.

“Abbiamo pensato – spiega la consigliera delegata alla Rete delle Citta’ Sane, Silvia Giralucci – a un’attivita’ che potesse coinvolgere anche le persone che normalmente non praticano sport, sane o con qualche patologia, di ogni eta’ e a un modo per appassionarle. La risposta l’abbiamo trovata nella community dance, un percorso avviato un mese fa, che ha coinvolto i quartieri delle citta’ con quattro laboratori e che e’ stata organizzata con l’aiuto di varie associazioni sia inerenti sia la salute, sia il sociale. La community dance e’ un’attivita’ aperta a tutti che in un contesto artistico, con l’aiuto della musica e di una coreografa che si mette a servizio della comunita’, aiuta a sviluppare la creativita’ e accresce il benessere fisico e mentale. Ai laboratori seguiti da Antonella Schiavon ed Elena Friso hanno partecipato persone di ogni eta’ e fascia sociale, la gran parte che non si era mai avvicinate alla danza. Il sorprendente risultato sara’ presentato al pubblico domenica alle 11:00 davanti a Palazzo Moroni, o sotto il porticato del cortile in caso di pioggia” .

La performance, curata dalla coreografa Laura Pulin di SpazioDanza, diventera’ a suo volta un modo per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del movimento a ogni eta’: nei bambini lo sport promuove uno sviluppo fisico armonico e favorisce la socializzazione, negli adulti diminuisce il rischio di malattie croniche e migliora la salute mentale, mentre gli anziani i benefici riguardano l’autonomia funzionale, la diminuzione del rischio di cadute e di fratture e la protezione dalle malattie correlate all’invecchiamento.

Nell’avvicinamento della Giornata mondiale della salute dedicata al movimento, anche la Corri per Padova, esempio in tutta Italia di manifestazione sportiva in grado di coinvolgere un’intera citta’, sara’ dedicata alla salute: la corsa di giovedi 4 aprile tocchera’ i luoghi piu’ simbolici della salute a Padova. La partenza sara’ alle 20.30 da Prato della Valle. Nel villaggio saranno presenti stand promozionali e informativi sulla salute attraverso il movimento.

Domenica infine si svolgera’ in Prato della Valle anche la Festa della bicicletta, un mezzo ideale perche’ oltre a essere sostenibile favorisce anche uno stile di vita sano in chi la usa ogni giorno.

Attivita’ di community dance “La citta’ si muove”

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

