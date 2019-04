Foggia, assalto a portavalori e spari in aria

Foggia, 3 apr. (AdnKronos) – Hanno sparato in aria alcuni colpi d’arma da fuoco i rapinatori che questa mattina hanno assaltato un furgone portavalori che stava scaricando denaro nei pressi dell’ufficio postale di Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia. Quando i due vigilantes sono scesi dal mezzo sono stati affrontati dai banditi che si sono impossessati dei plichi.

I rapinatori hanno anche esploso dei colpi d’arma da fuoco a scopo intimidatorio ma per fortuna nessuno e’ rimasto ferito. Il bottino non e’ stato ancora quantificato. Il terzo vigilante, come prevede la procedura, ha abbandonato il sedile di guida e il mezzo ed e’ scappato, non consentendo ai malviventi di impadronirsi della parte restante dei valori trasportati nel mezzo blindato. Sull’episodio indagano i carabinieri. Forse i banditi erano armati di fucile kalashnikov.

